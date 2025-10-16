Sanremo, il vicesindaco Fellegara all’Ariston: “Sono stato rianimato più volte, un piccolo gesto può fare la differenza” (Foto e video)

Un messaggio di solidarietà, umanità e consapevolezza quello lanciato dal vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara, intervenuto questa mattina sul palco dell’Ariston in occasione della tappa cittadina del progetto “VIVA Liguria Cardioprotetta”, la grande campagna regionale di sensibilizzazione dedicata al primo soccorso e alla rianimazione cardiopolmonare.

Davanti a 600 studenti e decine di formatori, Fellegara ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’evento, in particolare il consigliere comunale Ferlito, “per settimane di lavoro, progettazione e coordinamento”, sottolineando la collaborazione tra il Comune, il mondo della scuola e le istituzioni regionali.

“Mettere insieme tante cose non è mai facile – ha detto il vicesindaco – ma abbiamo avuto la grande collaborazione del settore scuola, delle dirigenti, degli insegnanti e anche dei ragazzi. Oggi, oltre alla certificazione e all’attestato che vi sarà utile per il futuro, credo che questo sia un momento importante: anche un piccolo gesto può fare la differenza”.

Fellegara ha poi condiviso un toccante episodio personale, ricordando di aver vissuto in prima persona situazioni in cui ha avuto bisogno di essere rianimato. “Ho avuto la fortuna di avere accanto persone con la mente fredda, capaci di prestare soccorso e di aiutarmi. E quel gesto, così semplice ma determinante, mi ha permesso di esserci ancora oggi”.

Il vicesindaco ha concluso con un invito alla cittadinanza e ai giovani: “Un piccolo gesto può cambiare la vita di una persona, ma regala anche a chi lo compie una grande gioia, un senso di orgoglio e di rinascita. Se tutti impariamo qualcosa in più, la nostra città diventa più sicura, più solidale. E di solidarietà e pace oggi ce n’è bisogno: anche da questi gesti si costruisce una comunità migliore”.