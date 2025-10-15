 / Sanremo Ospedaletti

Sanremo Ospedaletti | 15 ottobre 2025, 12:15

Riunione della Commissione Mensa a Sanremo, Fellegara: “Soddisfazione per la qualità del servizio offerto nelle mense scolastiche”

Hanno partecipato il vicesindaco, gli uffici comunali, la ditta Camst con la loro nutrizionista e i rappresentanti dei vari istituti scolastici cittadini

Si è svolta questa mattina una riunione della Commissione Mensa, alla quale hanno partecipato il vicesindaco Fulvio Fellegara, gli uffici comunali, la ditta Camst con la loro nutrizionista e i rappresentanti dei vari istituti scolastici cittadini.

Un incontro molto positivo, durante il quale è stata espressa soddisfazione per come sia iniziato l’anno scolastico e per il livello qualitativo del servizio offerto nelle mense scolastiche – dichiara il vicesindaco Fulvio FellegaraIn particolare i genitori hanno manifestato apprezzamento per questo confronto diretto che abbiamo avviato nei mesi scorsi, riunendo tutte le componenti intorno ad un tavolo. Durante l’incontro, a fronte di una generale soddisfazione, sono stati avanzati alcuni suggerimenti pratici. Ci siamo congedati con l’impegno a continuare su questa strada, rimanendo costantemente in contatto per seguire l’andamento del servizio durante l’intero anno scolastico”.

L’obiettivo è infatti quello di verificare costantemente il servizio offerto sia in termini di efficienza sia di qualità dei prodotti utilizzati.

