Stasera in consiglio comunale la proposta del sindaco Fabio Perri per trasformare il nome della città in 'Vallecrosia al mare'

Un nuovo nome per raccontare meglio la propria identità. È questa la proposta che approderà questa sera in consiglio comunale a Vallecrosia, dove si discuterà la possibilità di aggiungere al nome della città la dicitura “al mare”. Un’idea che il sindaco Fabio Perri coltiva da tempo e che ora sembra pronta a diventare realtà. La proposta ha già ricevuto il via libera preliminare dagli uffici della Regione Liguria, che hanno giudicato l’iniziativa conforme ai criteri previsti per i cambi di denominazione legati a motivi di promozione territoriale e immagine.

Secondo il sindaco, questo piccolo ma simbolico aggiornamento potrebbe rappresentare un passo importante nella strategia di rilancio turistico di Vallecrosia. La mozione sarà discussa in aula questa sera. Se approvata, il Comune trasmetterà la delibera alla Regione, che avrà tre mesi di tempo per indire un referendum cittadino. In caso di esito positivo, sarà la popolazione a esprimersi: la consultazione sarà valida se parteciperà almeno il 30% degli aventi diritto al voto.