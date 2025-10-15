Incendio in via Pascoli a Sanremo, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme (Foto)

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in via Pascoli, nella zona collinare di Sanremo. Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, impegnati da oltre un’ora nelle operazioni di spegnimento.

Sul posto sono intervenute diverse squadre, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e impedire che il rogo si estenda alle strutture vicine. Al momento sembrerebbe che ad aver preso fuoco sia una serra.

Sul luogo dell’incendio sono presenti anche le forze dell’ordine, incaricate di svolgere i rilievi per chiarire le cause del rogo, che restano al momento da accertare.