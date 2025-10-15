Assistenza agli studenti nell’attraversamento pedonale, Bordighera stipula convenzione con la Protezione civile A.I.B.

Bordighera stipula una convenzione con la Protezione civile A.I.B. per un servizio di assistenza ai bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado nell’attraversamento pedonale in prossimità di alcuni plessi scolastici cittadini.

Tale convenzione, come preventivamente concordato, avrà per oggetto la gestione dei nonni civici impegnati nelle attività socialmente utili alla collettività nonché di promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo, quali il servizio “nonni civici” consistente nella sorveglianza degli alunni in entrata e uscita da scuola, fermo restando il ruolo specifico della polizia locale, in linea con le leggi nazionali e regionali in materia di invecchiamento attivo e, in ultimo, con il D.Lgs 15 marzo 2024, n. 29 recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4, e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”. Avrà la durata di un anno scolastico e prevederà un rimborso spese giornaliero forfettario, pari a 12,00 euro per ogni nonno civico impegnato, tenuto conto dell’aspetto di volontarietà del servizio prestato.

La Giunta comunale con una delibera ha, inoltre, impegnato la somma complessiva di 7.972,00 euro suddivisa in 6.660,00 euro, relativi al sostegno dell’attività, sull’intervento 4100.10.1 del bilancio 2026 e 1.312,00 euro, per le spese assicurative, amministrative e di gestione, sul corrispondente intervento del bilancio 2025.