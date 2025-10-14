“Explora Salute – Edizione autunnale”: ad Imperia un nuovo incontro dedicato all’empowerment psicologico e all’uso consapevole della tecnologia

Prosegue il percorso di Explora Salute – Edizione autunnale, il ciclo di incontri promosso da ASL1 nell’ambito del progetto europeo CIRCE-JA (Joint Action on Transfer of Best Practice in Primary Care), finanziato dal programma EU4Health, con l’obiettivo di promuovere sani stili di vita e benessere psicologico attraverso esperienze pratiche, incontri e momenti di confronto aperti alla cittadinanza.

Il nuovo appuntamento si terrà sabato 18 ottobre alle ore 10.00 presso la Biblioteca Civica “Lagorio” di Imperia e sarà dedicato al tema dell’empowerment psicologico, con l’incontro dal titolo “Quanto ci influenza l'uso della tecnologia? – Il potere del percepirsi onlife”. A condurre la mattinata sarà la psicologa di ASL1, dott.ssa Martina Boscherini, che offrirà spunti e strumenti per comprendere come la tecnologia influenzi le abitudini quotidiane e come, attraverso un uso consapevole, possa diventare un alleato per la salute, la prevenzione e il benessere sociale.

“La tecnologia rappresenta oggi un elemento strutturale dei nostri stili di vita – spiega la dott.ssa Boscherini –. Se utilizzata in modo consapevole, può favorire salute, prevenzione e benessere sociale. Attraverso il processo di empowerment, è possibile promuovere l’equilibrio tra strumenti digitali e vita reale, sostenendo comportamenti attivi e relazioni autentiche, con un impatto positivo sulla percezione della nostra identità.”

Un messaggio che trova piena sintonia con la visione di ASL1, come sottolineato dal Direttore Generale, dott.ssa Maria Elena Galbusera: “Ancora una volta Asl1 mette al centro della sua attività la promozione della salute, per formare e informare la cittadinanza sul benessere fisico. Un progetto fatto di incontri, conferenze e attività fisica che coprirà il periodo autunnale, sensibilizzando la collettività sui sani stili di vita. Invito la cittadinanza a partecipare a questa interessante e utile iniziativa e ringrazio l’amministrazione comunale di Imperia per la collaborazione.”

L’incontro, gratuito e aperto a tutti, rappresenta un’occasione di riflessione sull’importanza di ritrovare equilibrio e consapevolezza nel rapporto con il digitale, promuovendo una cultura della salute che parta dai comportamenti quotidiani e dalle relazioni autentiche. Explora Salute fa parte delle attività promosse da ASL1 per valorizzare un approccio integrato alla salute e alla prevenzione, nell’ambito del progetto europeo CIRCE-JA, dedicato al trasferimento di buone pratiche nella medicina di base e nella promozione della salute.

I prossimi appuntamenti del ciclo “Explora Salute – Edizione autunnale”

25 ottobre – “Vita attiva e movimento” con la dott.ssa Francesca Ascheri

8 novembre – Empowerment psicologico con il dott. Ravera, nell’ambito della manifestazione Olioliva

15 novembre – “Vita attiva e movimento” con le dott.sse Francesca Ascheri e Silvana Mazzaro

29 novembre – “Alimentazione al centro” con il team della dott.ssa Stefania Demontis

Per maggiori informazioni sul progetto CIRCE-JA e sulle iniziative di Asl 1 cliccare QUI.