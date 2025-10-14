Il cuore del Rallye Sanremo batte al Forte di Santa Tecla: scatta da domani il weekend dedicato alla kermesse motoristica

Sanremo si prepara a vivere cinque giornate di passione, motori ed emozioni. Dal 15 al 19 ottobre, il Forte di Santa Tecla, storico edificio del XVIII secolo e oggi Polo Museale della Direzione Regionale Musei Liguria, diventerà il cuore pulsante del 72° Rallye Sanremo, del 40° Sanremo Rally Storico, del 15° Sanremo Leggenda, della 39ª Coppa dei Fiori e del raduno Ruote nella Storia. Le sale del Forte ospiteranno le verifiche sportive, la direzione gara, la segreteria organizzativa, il centro cronometraggio e la sala stampa: un vero quartier generale operativo dove, per cinque giorni, un centinaio di persone lavoreranno incessantemente come in un alveare.

"Da sempre risolviamo la questione dei pasti con un servizio di catering, che quest’anno sarà affidato ai ragazzi della SPES, l’associazione che si occupa dell’inserimento lavorativo di giovani diversamente abili", spiega Sergio Maiga, presidente di AC Ponente Ligure, ente organizzatore delle gare. Durante gli orari di apertura della sala stampa – da giovedì 16 ottobre (15.00-21.00) e nei giorni successivi (7.30-21.00) – nell’Auditorium del Forte sarà proiettato senza interruzione il docufilm “We are the people – Una storia di sogni e paure”, diretto dal giovane Pietro Borgogno. Il film racconta la vita e le esperienze dei ragazzi della SPES, culminando con una giornata speciale a bordo delle vetture da rally grazie al progetto ASD Rallyterapia.

Sanremo Leggenda: la tradizione continua

Accanto alla gara tricolore, torna il 15° Sanremo Leggenda, valido per la Coppa Rally di Zona 2. Le verifiche sportive si terranno al Forte di Santa Tecla mercoledì 15 ottobre (19.00-22.00) e giovedì 16 ottobre (7.30-9.30), mentre le verifiche tecniche si svolgeranno al Parco Assistenza della Vecchia Stazione tra venerdì e sabato mattina. La gara scatterà sabato 18 ottobre alle 18.30, con due prove speciali in notturna – Carpasio-Ville San Pietro (14,72 km) e Cesio-Caravonica (6,36 km) – prima del riordino notturno in Piazza Colombo.

Domenica 19 ottobre sarà la volta delle prove Vignai e Ghimbegna-San Romolo, entrambe affrontate due volte, per un totale di 297,14 km complessivi, di cui 70,56 km cronometrati.

Coppa dei Fiori: l’eleganza della regolarità

Giunta alla 39ª edizione, la Coppa dei Fiori è l’evento gemello del Rally Storico e valevole per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità (CIRAR). Le verifiche si terranno tra mercoledì e giovedì, al Forte di Santa Tecla e al parco assistenza di Porto Sole. Il via alla competizione è previsto venerdì 17 ottobre alle 10.30 da Pian di Nave, con cinque prove di precisione su tratti iconici del rally, seguite da un riordino pomeridiano in Piazza Colombo e da un riordino notturno. Domenica le vetture ripartiranno alle 12.00 per tre nuove prove – Carpasio, Cesio-Caravonica e Aurigo-Rezzo – con una sosta a Imperia Calata Anselmi per visitare il Museo Navale e un light lunch, prima del gran finale a Sanremo alle 19.59.

Il percorso complessivo misura 371,98 km, con 98,84 km di prove di precisione.

Ruote nella Storia: un weekend da piloti

Non mancherà l’appuntamento con Ruote nella Storia, il tour rallystico dedicato alle auto d’epoca che affiancherà il weekend conclusivo del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco e del Campionato Italiano Rally Autostoriche. Dal 17 al 18 ottobre, i partecipanti potranno vivere l’esperienza di un vero rally, percorrendo tre prove speciali per circa 40 km di strade chiuse e oltre 180 km totali di guida, toccando alcune delle tappe più leggendarie del Sanremo. Dopo la partenza da Pian di Nave alle 11.30, la carovana farà tappa a Imperia Calata Anselmi per una visita e un light lunch, per poi affrontare le prove di Carpasio-Ville San Pietro, Cesio-Caravonica e Aurigo-Rezzo. L’arrivo sul palco di Sanremo è previsto alle 19.00, con la consegna di una targa ricordo per tutti i partecipanti.

Sanremo, capitale del rally e della passione

Cinque eventi, centinaia di equipaggi e una città intera pronta ad accogliere il rombo dei motori e l’entusiasmo del pubblico. Il Forte di Santa Tecla si conferma il simbolo dell’organizzazione e dell’ospitalità sanremese, punto d’incontro tra tradizione sportiva, solidarietà e cultura.

