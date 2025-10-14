Sanremo, la Medu-Camera del Liceo Cassini vola alla Maker Faire Rome 2025

Dopo i riconoscimenti di Torino (Miglior Progetto innovativo Fase Regionale First Lego League), di Bolzano (Partecipazione alla fase Nazionale ‘Oltre la robotica’ ) e di Genova (Campionati di Robotica Ocean Edition), l'anno 2025 non poteva chiudersi in modo migliore.

Il prototipo della Medu-Camera, ideato e realizzato da un gruppo di studenti e studentesse del biennio scientifico a curvatura robotica del Liceo G.D. Cassini di Sanremo, arriva alla prestigiosa Maker Faire Rome 2025 - European Edition. Nicolò Barone, Arianna Decuseara, Elisabetta Salluzzo e Mattia Tacchi saranno espositori ufficiali insieme ai compagni Veronica Actis, Sofia Alecse, Matteo Cannarozzo e alla professoressa Angela Tribuzio, supportata dalla collega Federica Briata dal 17 al 19 ottobre 2025.

“Per questa occasione unica e prestigiosa – si spiega nel comunicato -, il team di makers ha migliorato estetica, codici e componenti del sistema finalizzato alla tutela dei bagnanti dalle meduse. Prezioso e attivo è stato il supporto delle famiglie, degli sponsor, degli esperti, del dipartimento di Scienze del Liceo e di tutti coloro che, credendo nella forza di un'idea, hanno dato il loro contributo.

"Ancora una volta, come già accaduto in occasione della Conferenza stampa di maggio alla presenza delle autorità di Comune e Regione ed esponenti della Camera di Commercio e delle Forze dell'Ordine, il team di innovatori-inventori spera di suscitare l'interesse di qualche società o gruppo di ricerca che possa ‘finanziare un sogno’: vedere il loro dispositivo installato sulle principali spiagge della Riviera e oltre, confidando nel volano rappresentato dalla Fiera internazionale”.