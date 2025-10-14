Cresce la rete dei Punto Poste Casa & Famiglia nella provincia di Imperia

La presenza degli spazi Punto Poste Casa & Famiglia si consolida nella provincia di Imperia. Oltre agli uffici principali di Imperia Centro e Sanremo Centro, il servizio è oggi attivo anche nelle sedi di Arma di Taggia, Bordighera, Diano Marina, Imperia 2 (in Via G. De Sonnaz 14) e Ventimiglia Città, offrendo ai cittadini un punto di riferimento dedicato alle famiglie per semplificare l’accesso ai servizi postali e proporre prodotti su misura per le diverse esigenze.

Gli spazi Punto Poste Casa & Famiglia rappresentano un’evoluzione del tradizionale ufficio postale: luoghi pensati per favorire la relazione con il cliente e accompagnarlo in un percorso di conoscenza e utilizzo dei servizi, anche digitali.

Una delle protagoniste di questa trasformazione è Daniela De Lorenzo, 53 anni, oggi operatrice del Corner Punto Poste Casa & Famiglia presso l’ufficio di Imperia Centro. Figlia d’arte – “con papà fattorino-postino e mamma sportellista” – Daniela racconta di essere cresciuta “con Poste nella testa e nel cuore”. Dopo un periodo da supplente nella scuola, entra in Poste nel 2003 come portalettere; successivamente passa allo sportello e poi allo staff operativo della Filiale di Imperia, dove durante la pandemia ha seguito la complessa organizzazione degli uffici provinciali.

Da due anni ha scelto di mettersi di nuovo in gioco, accogliendo la sfida del nuovo ruolo legato al lancio del servizio Poste Energia, l’offerta luce e gas di Poste Italiane. “Quando ho iniziato – spiega – eravamo agli albori del progetto. Oggi, a livello nazionale, Poste Energia ha raggiunto quasi 900 mila contratti. Tutte le esperienze che ho fatto in azienda mi hanno aiutato a comprendere meglio l’insieme dei servizi e a sviluppare una visione più ampia del mondo Poste”.

Daniela ogni giorno accoglie clienti di ogni età, dalle famiglie ai più anziani, fino a cittadini stranieri che spesso necessitano di un supporto per l’utilizzo delle tecnologie digitali. “Le richieste più frequenti riguardano app, sito e account – racconta –. C’è chi, cambiando telefono o numero, perde l’accesso ai servizi e ha bisogno di essere guidato nel recupero. Aiuto anche per lo SPID, per la gestione della PostePay, per i Libretti di risparmio o per comprendere meglio le bollette di Poste Energia. A volte basta poco: un sorriso, un buongiorno, un po’ di ascolto. Così si conquista la fiducia delle persone”.

Nei sette Punto Poste Casa & Famiglia del territorio imperiese è possibile sottoscrivere offerte di telefonia (mobile e fissa), richiedere strumenti di pagamento come la PostePay Evolution, attivare polizze assicurative come la RCA Poste Guidare Sicuri, e accedere ai classici prodotti del risparmio postale, tra cui Libretti e Buoni Fruttiferi Postali.

Particolarmente apprezzata è la possibilità di attivare soluzioni per la fornitura di luce e gas: a due anni e mezzo dal lancio, le utenze domestiche sfiorano le 900 mila a livello nazionale, confermando il ruolo di Poste Italiane come partner energetico affidabile per le famiglie. L’energia elettrica offerta proviene al 100% da fonti rinnovabili, grazie a certificazioni GSE, mentre per il gas è prevista la compensazione delle emissioni di CO₂ tramite l’acquisto di crediti di carbonio in progetti internazionali.

Un esempio concreto di come Poste Italiane continui a innovare nella tradizione, mettendo al centro persone, fiducia e sostenibilità.