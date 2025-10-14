Bordighera: porto turistico, nuovi segnalamenti luminosi per rafforzare sicurezza e funzionalità

Un nuovo passo avanti per la sicurezza e la valorizzazione del porto turistico di Bordighera, insignito per ben quattro volte del prestigioso riconoscimento Bandiera Blu.

Nei prossimi giorni saranno infatti installati tre nuovi segnalamenti luminosi, in ottemperanza alle prescrizioni del Comando Logistico della Marina Militare, per migliorare la visibilità e la sicurezza dell’approdo.

L’intervento, coordinato dal Vice Sindaco e Assessore al Porto Marco Laganà, si inserisce in un più ampio piano di sviluppo e riqualificazione del porto, che punta a coniugare funzionalità, sicurezza e attrattività turistica. “Si tratta di un altro tassello del piano di valorizzazione che concerne sia i requisiti di funzionalità e sicurezza sia il ruolo di strategica infrastruttura turistica dell’approdo”, ha dichiarato Laganà.

Dal primo mandato dell’attuale amministrazione, gli investimenti destinati al porto hanno superato i 2 milioni di euro, con interventi di varia portata, tutti mirati a rendere l’infrastruttura sempre più moderna, efficiente e accogliente per diportisti e visitatori.

Il porto turistico di Bordighera si conferma così un punto di riferimento per la nautica da diporto nella Riviera dei Fiori, non solo per la qualità dei servizi offerti, ma anche per l’attenzione costante alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale. Un impegno che continua a tradursi in azioni concrete, come dimostra questo nuovo intervento.