Occupazione, 1.450 assunzioni previste a ottobre nell’Imperiese: focus Excelsior della Camera di Commercio

Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese imperiesi nel mese di ottobre 2025, con un focus sulle tendenze occupazionali per il periodo ottobre – dicembre 2025.

Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 1.450 le entrate complessive programmate nel mese di ottobre in provincia di Imperia. In Liguria, ad ottobre, le previsioni occupazionali si attestano sulle 11.100 unità, mentre a livello nazionale sono 520.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Sono invece 3.760 le entrate previste nell’Imperiese nel periodo ottobre – dicembre 2025.

Analizzando nel dettaglio il mese di ottobre, si rileva che in provincia di Imperia nel 18% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’82% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 68% nel settore dei servizi, per il 76% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e il 12% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (17%). In 47 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 33% interesseranno giovani con meno di 30 anni. Per una quota pari al 29% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 7% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 37% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 64% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 18% del totale.

Nel mese di ottobre le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (340), Commercio (280), Servizi alle persone (190), Costruzioni (190) e Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (80).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il basso il Bollettino Excelsior mensile per la provincia di Imperia.