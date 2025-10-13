Val Nervia, quattro ore senza autobus: studenti e pendolari chiedono il ripristino della corsa delle 16.30 sulla linea 7

Dolceacqua, Camporosso, Pigna, Rocchetta Nervina, Apricale: un intero territorio rischia di restare isolato per ore. Da quando è stata soppressa la corsa delle 16.30 sulla linea 7, che collega i comuni della Val Nervia, studenti, lavoratori e anziani si trovano a dover affrontare quattro ore di vuoto tra un autobus e l’altro. La linea, fondamentale per chi studia o lavora fuori valle, serviva queste località, collegandole con la costa. Ora, nel pomeriggio, il servizio presenta un lungo intervallo che lascia molti utenti senza alternative.

“Ci sono quattro ore di buco tra una corriera e l’altra e questo genera notevoli difficoltà, tra i molti studenti e pendolari”, spiega Raffaella, promotrice della petizione online lanciata per chiedere il ripristino della corsa delle 16.30. “Studenti lasciati a piedi, anziani con il carrellino della spesa, bambini… neanche in Paesi con infrastrutture più difficili ho visto situazioni del genere. E pensare che siamo in una zona turistica!”, aggiunge.

La petizione, disponibile QUI, ha già raccolto numerose firme da parte dei cittadini della valle e dei comuni limitrofi, che chiedono un intervento urgente da parte dell’azienda di trasporto e delle amministrazioni locali. “Non si tratta solo di un disagio, ma di un diritto alla mobilità”, si legge tra i commenti dei firmatari. “Le corse devono rispondere alle reali esigenze della popolazione, soprattutto in aree interne e collinari dove l’auto non è sempre un’opzione”.

Oltre alla questione pratica, la riduzione delle corse rischia di penalizzare anche il turismo e l’economia locale. Molti visitatori raggiungono i borghi della Val Nervia proprio con i mezzi pubblici, e la mancanza di collegamenti nel pomeriggio scoraggia spostamenti sostenibili. I cittadini sperano che la loro voce venga ascoltata al più presto. “Chiediamo semplicemente che venga ripristinata almeno la corsa delle 16.30”, conclude Raffaella. “Un piccolo gesto che farebbe una grande differenza per tutta la valle”.