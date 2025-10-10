Enrico Ioculano (PD): “Lo psicologo di base è una nostra conquista, la Giunta attuale ne raccoglie i frutti”

“Apprendiamo con favore che la Giunta regionale intende estendere entro il 2025 il servizio dello psicologo di base in tutte le Asl liguri. È bene però ricordare che questa figura professionale è stata istituita grazie a una nostra proposta, frutto del lavoro del Partito Democratico in Consiglio regionale". Interviene in questo modo il consigliere regionale del PD, Enrico Ioculano.

"Il progetto - prosegue - nasce da un’esigenza che avevamo colto da tempo: rendere accessibile il supporto psicologico ai cittadini, integrandolo nel sistema sanitario di base. Oggi, dopo anni di ritardi e annunci, la Giunta non fa altro che attuare un percorso già tracciato. Ricordo che già con la giunta Toti era stata approvata la misura e con la nuova giunta erano stati stanziati i primi fondi".

"Siamo felici - termina - che la Liguria si muova in questa direzione, ma sarebbe corretto riconoscere il lavoro di chi ha costruito le basi di questo importante servizio, nato da un’idea e da un impegno concreto del centrosinistra per la salute mentale e il benessere delle persone".