Sanremo celebra Libereso Guglielmi: una giornata speciale per chiudere il centenario del “giardiniere di Calvino”

Un’intera giornata dedicata a Libereso Guglielmi concluderà le celebrazioni per il centenario della sua nascita. Domani, Sanremo renderà omaggio al celebre botanico con un ricco programma di appuntamenti che si terranno in piazza Santa Brigida al mattino e al Teatro del Casinò nel pomeriggio, tra passeggiate, incontri, presentazioni di libri e la proiezione di un docufilm.

Amato come il “giardiniere di Calvino”, Libereso Guglielmi (1925-2016) è stato molto più di un botanico: un uomo libero e curioso, innamorato della natura e della vita. Ha vissuto come un esploratore dei saperi, un divulgatore appassionato, un cuoco creativo capace di trasformare erbe spontanee e fiori in piatti semplici e sorprendenti. Con il suo sorriso e la sua capacità di raccontare, ha trasmesso a intere generazioni l’amore per la biodiversità, l’attenzione all’ambiente e la gioia delle cose autentiche.

Nel corso del 2025, il centenario della sua nascita è stato celebrato con un fitto calendario di eventi in diverse città italiane: incontri, mostre, presentazioni e spettacoli che hanno ripercorso la sua vita e il suo pensiero. Ora questo viaggio si chiude proprio a Sanremo, città della sua giovinezza e luogo simbolico che lo lega indissolubilmente a Italo Calvino. La giornata di sabato 11 ottobre inizierà alle 10, con “Erbe di città”, una passeggiata urbana alla scoperta delle erbe spontanee condotta da Marco Damele, con ritrovo in piazza Santa Brigida. Un’esperienza sensoriale per riconnettersi con la natura e riscoprire il dialogo tra biodiversità e architettura, tra storia e paesaggio. A seguire, alle 11.15, presso l’ex oratorio di Santa Brigida, verrà presentato il libro “Il respiro dei fiori” di Marco Damele (Antea Edizioni): un’opera poetica e sensoriale che unisce versi di fine Ottocento a riflessioni contemporanee sulla natura. Ogni poesia è dedicata a un fiore, non come semplice ornamento ma come simbolo di emozioni universali.

Il pomeriggio si aprirà alle 17 al Teatro del Casinò, con un momento corale che unirà cinema, letteratura, musica e cucina in un unico racconto dedicato alla memoria di Libereso e ai valori che ha incarnato. L’assessore alla cultura Enza Dedali darà il benvenuto al pubblico, sottolineando “il filo conduttore che ha legato tutte le iniziative del centenario”.

Alle 17.15 sarà proiettato il docufilm “Cartas de Calvino” della regista Esther Barroso Sosa, con la partecipazione dell’attrice e cantante Monica Marziota. Il film, della durata di 47 minuti, è un viaggio suggestivo tra Sanremo, L’Avana e Roma, alla scoperta delle radici, dei paesaggi e delle atmosfere che hanno segnato la vita di Italo Calvino. In questo percorso, la figura di Libereso Guglielmi ritorna come simbolo dell’infanzia dello scrittore e del suo amore precoce per la natura. Tra testimonianze, ricostruzioni e una colonna sonora evocativa, il film si fa tributo intenso e poetico al legame tra Calvino e il suo giardiniere.

Alle 18 spazio ai libri e alla cucina con la presentazione di “Ricette per ogni stagione” (Edizioni Semi Rurali), a cura di Claudio Porchia, insieme a Tanya e Barry Guglielmi, figli di Libereso. Il volume raccoglie non solo ricette, ma anche pensieri e consigli che riflettono la filosofia di vita del giardiniere di Calvino: cucinare con ciò che la terra offre, seguendo il ritmo delle stagioni e valorizzando erbe spontanee, fiori eduli e ortaggi. Una cucina semplice e creativa, rispettosa dell’ambiente e ricca di sapori autentici, che racconta il suo modo di guardare al mondo con occhi sempre curiosi e aperti.

"Questi eventi – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali – rappresentano l’occasione per sottolineare ancora una volta quanto sia di rilievo la figura di Libereso Guglielmi per la salvaguardia della biodiversità e per l’amore per l’arte e la natura. La conclusione di un lungo calendario di eventi ha permesso di condividere un’eredità preziosa: il messaggio di Libereso, ispirato alla libertà e alla creatività, invita a vivere in armonia con la natura, custodendo la biodiversità e trasmettendo alle nuove generazioni la bellezza delle cose semplici. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questi appuntamenti, sempre molto partecipati e apprezzati".

Con questa giornata, Sanremo celebra dunque non solo un grande botanico, ma un uomo che ha insegnato a guardare il mondo con meraviglia e rispetto, ricordando che ogni fiore, ogni erba e ogni gesto semplice possono diventare espressione di libertà e di poesia.