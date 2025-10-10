"Liguria romantica: ladies inglesi da La Mortola a Genova fra '800 e '900", tuffo nel passato con Lilia De Apollonia (Foto)

Tuffo nel passato con "Liguria romantica: ladies inglesi da La Mortola a Genova, fra '800 e '900". Domani, sabato 11 ottobre alle 15.30 nella sede degli Amici dei giardini Botanici Hanbury nel vicolo Hanbury 1 a La Mortola, frazione di Ventimiglia, è, infatti, previsto un incontro con la giornalista e scrittrice Lilia De Apollonia.

Per l'occasione interverranno anche Enza Manna e Marco Corradi.

"Sono tutti cordialmente invitati a partecipare" - dice la giornalista e scrittrice Lilia De Apollonia.