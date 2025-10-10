A Vallebona tornano la Festa d'autunno e la marcia panoramica di 10 km (Foto)

Sport, giochi e caldarroste. A Vallebona torna la Festa d'autunno. La 37esima edizione andrà in scena domenica 19 ottobre presso il centro ricreativo e sportivo Fabio Taggiasco dalle 9 alle 17.

Una giornata di condivisione, di gioia e divertimento che prevede anche un momento di silenzio per ricordate le vittime delle guerre e invocare la pace. Inoltre, si terrà la 36esima marcia panoramica di 10 km non competitiva. "A Vallebona torna la tradizionale festa d'autunno" - fanno sapere gli organizzatori - "Al mattino, alle 9.15, verrà celebrata da don Salvatore la santa messa. A seguire, partirà la marcia non competitiva di dieci chilometri. Durante il percorso vi sarà un punto ristoro. Alla conclusione, verso mezzogiorno, a tutti i concorrenti verrà dato un primo piatto e, inoltre, si potranno degustare piatti tipici e buon vino".

L'evento, proposto dalla parrocchia in collaborazione con la Pro Loco e il Comune, continuerà anche nel pomeriggio. "Sono previsti, al pomeriggio, giochi, grandi attrazioni, la stima della toma, la pesca di beneficenza, caldarroste, frutta e, infine, la grande tombolata" - svelano gli organizzatori - "Il divertimento è assicurato".