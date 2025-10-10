Sanremo: pronti a partire i lavori per i nuovi marciapiedi di piazza Colombo, si punta a finire per il Festival

I marciapiedi di piazza Colombo si preparano a cambiare volto. Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini sul degrado dei camminamenti, in particolare sul lato Nord della piazza, il Comune ha annunciato l’imminente avvio dei lavori di rifacimento e riqualificazione. I nuovi marciapiedi, come evidenziato dal nostro giornale nei mesi scorsi, saranno la naturale prosecuzione della pavimentazione di via Matteotti, il “salotto buono” della città, completamente restaurato e pedonalizzato negli ultimi anni.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione a partire dal confine tra piazza Colombo e via Matteotti, in corrispondenza del Caffè Renaissance. Il marciapiede sarà allargato rispetto all’attuale e proseguirà fino all’intersezione con via San Francesco, per poi continuare in direzione del Palafiori. Un intervento che punta non solo a migliorare la sicurezza e la fruibilità pedonale, ma anche a dare uniformità e prestigio estetico alla piazza più centrale di Sanremo, con materiali e finiture coerenti con quelli utilizzati in via Matteotti.

Resterà invece invariato, almeno per il momento, il tratto carrabile, che continuerà a essere pavimentato con i tradizionali sampietrini — elementi che negli ultimi tempi hanno suscitato dibattito, soprattutto dopo i problemi riscontrati in via Manzoni e via Asquasciati. Il costo complessivo dell’intervento è stimato in circa 200 mila euro. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di avviare i lavori a breve e concluderli entro il Festival di Sanremo 2026, così da presentare una piazza Colombo completamente rinnovata in vista del più importante evento cittadino.

Con questo progetto, Sanremo compie un nuovo passo nel percorso di riqualificazione urbana del centro cittadino, proseguendo nel solco di una visione più moderna, accessibile e accogliente.