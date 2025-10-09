Sanremo: 39enne dà in escandescenze in piazza Colombo: danneggiate le vetrine di un kebab (Foto)

Momenti di paura in tarda mattinata a Sanremo, quando un 39enne pachistano ha dato in escandescenze in piazza Colombo, scagliando alcune sedie contro le vetrine di un kebab. Alcuni vetri della porta d’ingresso e alcune sedute sono andati in frantumi, attirando l’attenzione dei passanti.

La scena, durata pochi minuti, non ha fortunatamente causato feriti. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia, che hanno bloccato l’uomo e lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti. Non sono ancora chiare le ragioni che hanno portato il 39enne pachistano a compiere il gesto. Secondo i primi riscontri, avrebbe agito da solo e senza alcun bersaglio specifico, colpendo le sedie e la porta del locale in un improvviso scatto di rabbia.

Gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e valutando eventuali provvedimenti a carico dell’uomo, che resta sotto osservazione per chiarire le motivazioni del suo comportamento. Non è da escludere che possano chiedere un trattamento sanitario obbligatorio per l'uomo.