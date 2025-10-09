Bordighera si illumina per la Giornata Internazionale della Dislessia

Un gesto simbolico ma carico di significato ha colorato la serata dell’8 ottobre: la fontana delle sirene, uno dei luoghi più iconici della città, si è illuminata in occasione della Giornata Internazionale della Dislessia.

Con questa iniziativa, Bordighera ha aderito alla campagna “Uniti per la Dislessia”, promossa da DISFAM e dall’Osservatorio Internazionale di Dislessia e altre Difficoltà Specifiche dell’Apprendimento.

L’obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una maggiore visibilità delle persone con dislessia, favorendo inclusione, comprensione e supporto. L’illuminazione della fontana rappresenta un segnale di attenzione e impegno da parte dell’amministrazione comunale, che ha voluto unirsi a centinaia di città nel mondo per dare voce a chi spesso affronta ostacoli invisibili.

La dislessia, che riguarda milioni di persone, è una condizione neurobiologica che influisce sulla capacità di leggere e scrivere in modo fluente, ma non sul potenziale intellettivo. Iniziative come questa aiutano a rompere il silenzio e i pregiudizi, offrendo un messaggio di speranza e solidarietà.

Bordighera, con la luce della sua fontana, ha voluto ricordare che ogni difficoltà può essere affrontata con consapevolezza, empatia e azioni concrete.