Attualità | 09 ottobre 2025, 12:21

Bordighera si illumina per la Giornata Internazionale della Dislessia

La fontana delle sirene accesa l’8 ottobre per sostenere la campagna “Uniti per la Dislessia”

Un gesto simbolico ma carico di significato ha colorato la serata dell’8 ottobre: la fontana delle sirene, uno dei luoghi più iconici della città, si è illuminata in occasione della Giornata Internazionale della Dislessia. 

Con questa iniziativa, Bordighera ha aderito alla campagna “Uniti per la Dislessia”, promossa da DISFAM e dall’Osservatorio Internazionale di Dislessia e altre Difficoltà Specifiche dell’Apprendimento.

L’obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una maggiore visibilità delle persone con dislessia, favorendo inclusione, comprensione e supporto. L’illuminazione della fontana rappresenta un segnale di attenzione e impegno da parte dell’amministrazione comunale, che ha voluto unirsi a centinaia di città nel mondo per dare voce a chi spesso affronta ostacoli invisibili.

La dislessia, che riguarda milioni di persone, è una condizione neurobiologica che influisce sulla capacità di leggere e scrivere in modo fluente, ma non sul potenziale intellettivo. Iniziative come questa aiutano a rompere il silenzio e i pregiudizi, offrendo un messaggio di speranza e solidarietà.

Bordighera, con la luce della sua fontana, ha voluto ricordare che ogni difficoltà può essere affrontata con consapevolezza, empatia e azioni concrete.

Redazione

