Attualità | 09 ottobre 2025, 13:46

Bordighera, nuova segnaletica in corso Europa: lavori in programma martedì 14 ottobre

Intervento post-asfaltatura tra corso Italia e via Regina Margherita. Il divieto di sosta scatterà dalle ore 9 per agevolare le famiglie della scuola Pelloux

Martedì 14 ottobre saranno effettuati i lavori per tracciare la nuova segnaletica orizzontale in corso Europa a Bordighera, nel tratto tra corso Italia e via Regina Margherita recentemente interessato dai lavori di riasfaltatura.

"Per creare il minor disagio possibile alle famiglie degli alunni della vicina scuola di via Pelloux - spiegano dal Comune -, il divieto di sosta, necessario per consentire l’intervento, entrerà in vigore solo a partire dalle ore 9. Prima di tale orario, saranno effettuate alcune operazioni di preparazione".

