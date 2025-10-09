Bordighera, nuova segnaletica in corso Europa: lavori in programma martedì 14 ottobre

Martedì 14 ottobre saranno effettuati i lavori per tracciare la nuova segnaletica orizzontale in corso Europa a Bordighera, nel tratto tra corso Italia e via Regina Margherita recentemente interessato dai lavori di riasfaltatura.
"Per creare il minor disagio possibile alle famiglie degli alunni della vicina scuola di via Pelloux - spiegano dal Comune -, il divieto di sosta, necessario per consentire l’intervento, entrerà in vigore solo a partire dalle ore 9. Prima di tale orario, saranno effettuate alcune operazioni di preparazione".