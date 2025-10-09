Banco BPM inaugura la nuova filiale di Ventimiglia (Foto)

Un nuovo capitolo si apre per Banco BPM con la riapertura della filiale di Ventimiglia, situata in Via Roma 64/C. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta oggi alle ore 17.00: dopo il taglio del nastro e la benedizione dei nuovi locali, i partecipanti hanno potuto visitare gli spazi rinnovati della filiale e partecipare a un momento conviviale.

Ad accogliere gli ospiti, insieme al direttore Fabio Francesconi e i colleghi della filiale, sono intervenuti il responsabile dell’Area Genova, Corrado Pardi, il responsabile della direzione commerciale Liguria, Gianluca Guaitani, il responsabile della Direzione Territoriale Lodi, Lombardia Sud e Liguria Antonio Luca Sallustio.

Presente anche il sindaco Flavio Di Muro, che ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa: “Avete aperto una bellissima sede. Dà lustro a tutto il quartiere in un momento storico che è positivo per la città, che sta accogliendo nuovi investimenti sia italiani che esteri. L'amministrazione deve fare la sua parte, ma anche il sistema bancario contribuisce in questo senso. Complimenti e buon lavoro”.

L’inaugurazione della nuova agenzia di Banco BPM è stata l’occasione per attivare due iniziative a favore della comunità ventimigliese.

Banco BPM, infatti, ha deciso di sostenere l’impegno dell’associazione “Amici dei Disabili” che da quasi quindici anni si impegna con passione, competenza e continuità per garantire i diritti delle persone con disabilità, tanto da costituire, tra l’altro, un punto di riferimento territoriale per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

A fianco di questa iniziativa, Banco BPM ha stabilito di supportare, attraverso le risorse del Progetto Scuola, l’iniziativa “Un Paio di Occhiali per Tutti” promossa dall’Istituto “Fermi – Polo Montale” di Ventimiglia per gli allievi dell’Indirizzo Ottico che coniuga un percorso formativo mirato degli studenti con un’iniziativa di valore sociale: la realizzazione di occhiali da lettura destinati a persone in condizione di disagio economico.

"Sono felice di vedere qui all'inaugurazione molti clienti, anche di lunga data - conclude il direttore territoriale Sallustio - Siamo una banca che è diventata grande, dopo 160 anni di storia. Siamo una banca orgogliosamente italiana, che raccoglie denaro e lo presta a famiglie e imprese. Oggi parliamo molto di tecnologia: noi crediamo in questo, ma siamo anche convinti che la relazione personale dia un valore aggiunto. Questa è anche un'occasione per confermare concretamente il nostro impegno a mantenere una presenza effettiva sul territorio di Ventimiglia. Banco BPM, infatti, continua a investire risorse importanti per servire al meglio le famiglie e le imprese attraverso tutti i canali: dunque, anche con la qualità della rete filiali. Del resto, lo dimostra la nostra presenza in Liguria che si articola in 71 filiali e 3 centri imprese, distribuiti lungo tutta la regione da Ventimiglia a Lerici, in cui operano 700 colleghi".

Presenza storica a Ventimiglia, la filiale di Banco BPM ha trasferito le proprie attività dai vecchi locali di via della Repubblica nella nuova sede di via Roma 64/c: ambienti rinnovati più ampi, luminosi e gradevoli. Migliorata la fruibilità grazie a una distribuzione degli spazi in cui si equilibrano le esigenze di facilità di utilizzo, di comunicazione e di privacy – ogni consulente, infatti, opera in una propria area dedicata. Nella nuova filiale di via Roma, i clienti ritrovano tutti i servizi, incluse le cassette di sicurezza, e un Atm evoluto che assicura la disponibilità ininterrotta sette giorni su sette - 24 ore al giorno, di numerose operazioni, compresi versamenti di assegni e contanti in un locale dedicato, riservato e sicuro. Incrementato anche il numero degli addetti dell’agenzia: sette persone di Banco BPM, incluso il direttore, sono a servizio dei clienti ventimigliesi.