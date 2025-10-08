Ventimiglia, Scullino: "Gli anziani sono ancora senza uno spazio dedicato"

"Gli anziani sono ancora senza uno spazio dedicato. Il centro sociale di via Veneto, progettato e realizzato grazie a un finanziamento Pnrr di 900.000 euro ottenuto dalla passata amministrazione, avrebbe dovuto aprire le sue porte ai cittadini anziani già nel febbraio scorso, invece, in via emergenziale, l’attuale amministrazione ha deciso di trasferirvi temporaneamente cinque classi delle scuole medie Biancheri, a causa dell’indisponibilità dei locali scolastici. Una scelta che poteva essere comprensibile nei primi mesi, ma oggi, a distanza di tempo, è diventata inaccettabile" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino.