Ventimiglia, Scullino: "Gli anziani sono ancora senza uno spazio dedicato"

"Gli anziani sono ancora senza uno spazio dedicato. Il centro sociale di via Veneto, progettato e realizzato grazie a un finanziamento Pnrr di 900.000 euro ottenuto dalla passata amministrazione, avrebbe dovuto aprire le sue porte ai cittadini anziani già nel febbraio scorso, invece, in via emergenziale, l’attuale amministrazione ha deciso di trasferirvi temporaneamente cinque classi delle scuole medie Biancheri, a causa dell’indisponibilità dei locali scolastici. Una scelta che poteva essere comprensibile nei primi mesi, ma oggi, a distanza di tempo, è diventata inaccettabile" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino.
"Il centro, nato per offrire un luogo sicuro, accogliente e attrezzato dove gli anziani potessero socializzare e partecipare ad attività aggregative, è ancora occupato" - sottolinea Scullino - "Con l’arrivo dell’inverno, centinaia di cittadini restano senza uno spazio adeguato, un diritto negato che incide profondamente sulla loro qualità della vita".
"È davvero impensabile che non si riescano a trovare soluzioni alternative per ospitare i corsi di recupero, evitando così di sottrarre una struttura così importante alla sua funzione originale" - dice Scullino.