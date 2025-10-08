Sbloccati i ristori per i commercianti di Piazza Eroi: soddisfazione di Fratelli d’Italia Sanremo

Dopo mesi di attesa, arrivano finalmente i ristori per i commercianti di Piazza Eroi, duramente colpiti dai disagi causati dal cantiere ancora in corso. A darne notizia sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Sanremo, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, che rivendicano il risultato come una vittoria concreta della loro azione politica.

"Grazie alla nostra interpellanza del 9 settembre – spiegano i consiglieri – discussa durante la seduta del Consiglio lunedì, il Comune ha finalmente sbloccato l’erogazione dei contributi destinati agli operatori economici penalizzati dai lavori. Dopo due anni di difficoltà, i primi ristori sono finalmente in arrivo". Durante il dibattito consiliare, Consiglio e Balestra avevano chiesto con decisione all’amministrazione comunale tempi certi per l’erogazione dei fondi, sottolineando la situazione di forte disagio vissuta da molte attività commerciali della zona, che dal 2023 hanno visto calare drasticamente i propri incassi a causa delle limitazioni imposte dal cantiere.

Ora, con l’avvio dei primi pagamenti, si apre una fase di sollievo per gli esercenti: "Si tratta di un segnale importante – commentano i consiglieri – ma continueremo a vigilare affinché tutti i commercianti coinvolti ricevano quanto dovuto e perché non si ripetano simili ritardi in futuro". Fratelli d’Italia Sanremo ribadisce così il proprio impegno al fianco delle categorie produttive locali, confermando l’attenzione del gruppo consiliare ai problemi concreti del territorio.