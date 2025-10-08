L'UGL Terziario Sanremo adotta il Codice di Autoregolamentazione: “Etica e trasparenza per una rappresentanza credibile”

L’assemblea degli iscritti UGL Terziario del Casinò di Sanremo ha approvato l’adozione del Codice di Autoregolamentazione per i propri rappresentanti sindacali. Si tratta di una decisione significativa, maturata all’interno della RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale), con l’obiettivo di rafforzare i principi di etica, responsabilità e trasparenza nell’attività sindacale. L’iniziativa nasce dalla convinzione che una rappresentanza fondata su valori condivisi possa generare benefici non solo per i lavoratori, ma anche per l’azienda nel suo complesso, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sano, collaborativo e orientato alla qualità.

Il nuovo Codice, che si affianca allo Statuto UGL già in vigore, introduce regole precise per prevenire possibili conflitti di interesse che possono sorgere quando un rappresentante sindacale ricopre anche ruoli aziendali con funzioni organizzative, direttive o disciplinari. Pur non essendo vietate dalla legge, tali situazioni vengono considerate inopportune dalla RSA, poiché rischiano di compromettere l’imparzialità e l’indipendenza del ruolo sindacale. “Siamo consapevoli che il conflitto di interessi non può essere completamente eliminato” - spiega la RSA UGL Terziario del Casinò di Sanremo - ma riteniamo fondamentale riconoscerlo, dichiararlo e gestirlo in modo trasparente, per tutelare al meglio i diritti dei nostri iscritti, anche su temi delicati come il salario accessorio e le progressioni di carriera”.

Il Codice prevede, in particolare, limitazioni all’esercizio della delega sindacale per quei rappresentanti che: intendono partecipare a selezioni interne, sono parte di transazioni o accordi individuali con l’Azienda e ricoprono Posizioni Organizzative ad Elevata Responsabilità (POER). La scelta dell’UGL Terziario viene definita non come una misura personale, ma come una questione di principio. “La netta distinzione tra ruoli sindacali e ruoli aziendali – si legge nel documento – è una condizione imprescindibile per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza nell’interesse collettivo. Siamo tutti lavoratori, ma non tutti abbiamo lo stesso ruolo, mansione o salario. È per questo che la rappresentanza deve restare autonoma e indipendente.”

Con questa decisione, l’UGL Terziario del Casinò di Sanremo compie un passo concreto verso il rinnovamento etico e la credibilità della rappresentanza sindacale, auspicando che tale impegno possa essere condiviso da tutti i soggetti coinvolti nella vita aziendale.