La Liguria premiata con il Destination Sustainability Index 2025 per turismo sostenibile e accessibile

La Liguria conquista per la prima volta il Premio Destination Sustainability Index nell’ambito di Italia Destinazione Digitale, gli “Oscar del turismo italiano” ideati da The Data Appeal Company, giunti quest’anno alla decima edizione. Il riconoscimento è stato consegnato oggi alla Italy Arena durante il TTG Travel Experience di Rimini.

A ritirare il premio è stato Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo, che ha sottolineato come questo risultato rappresenti “il giusto riconoscimento per gli investimenti che Regione Liguria sta facendo in tutela ambientale e mobilità sostenibile”. Negli ultimi anni la regione ha avviato un ampio piano per la realizzazione di anelli cicloturistici che collegano costa ed entroterra, valorizzando aree naturali e borghi attraverso percorsi a basso impatto ambientale. Gli itinerari comprendono punti di ricarica per e-bike, aree di sosta attrezzate, segnaletica uniforme e un nuovo manto stradale per favorire la mobilità dolce e la fruizione responsabile del paesaggio.

Parallelamente, la Liguria sta promuovendo politiche di destagionalizzazione e undertourism, invitando i visitatori a scoprire l’entroterra e i piccoli borghi per alleggerire la pressione turistica sui luoghi più frequentati, come le Cinque Terre. Inoltre, la regione si distingue anche per l’impegno verso il turismo accessibile, con la realizzazione della Guida Mare Accessibile e della Guida Alberghi Accessibili, che elencano 278 spiagge e 67 hotel attrezzati per persone con disabilità motoria. Per l’edizione 2025, l’analisi di The Data Appeal Company ha esaminato 29,5 milioni di contenuti online relativi a 772 mila punti di interesse nel periodo settembre 2024 – agosto 2025.

“La premiazione della Liguria – conclude Lombardi – conferma la centralità della nostra regione nel panorama turistico nazionale e internazionale, con un’offerta che unisce paesaggi unici, tradizione e innovazione sostenibile.”