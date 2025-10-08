Vallebona e Seborga aprono le porte alla pedagogia Steineriana: una giornata tra arte, educazione e incontro

Sabato 18 ottobre sarà una giornata speciale per chi desidera conoscere da vicino il mondo dell’educazione steineriana.

L’Associazione Pedagogica Steineriana a indirizzo Waldorf di Vallebona organizza infatti un evento “Porte Aperte” che coinvolgerà sia l’asilo “Bambini Felici” di Vallebona che la vivace e sempre più frequentata “Scuola delle Stagioni” di Seborga.

La mattinata inizierà alle ore 10 presso l’asilo “Bambini Felici”, in Via del Municipio 4 a Vallebona, dove le famiglie potranno visitare gli spazi dedicati ai più piccoli e incontrare le maestre, in un clima accogliente e informale che riflette i principi della pedagogia Waldorf. L’accoglienza durerà fino alle ore 12, offrendo l’opportunità di osservare l’ambiente educativo e porre domande sul metodo e sull’organizzazione didattica.

Contemporaneamente, a Seborga, nei locali della “Scuola delle Stagioni” in Via Matteotti 15, alle ore 10 prenderà il via un’esperienza artistica pensata per bambini dai 7 ai 14 anni, che potranno cimentarsi in attività creative ispirate ai valori dell’educazione steineriana. A partire dalle ore 11, sarà possibile visitare la scuola e incontrare gli insegnanti, per approfondire l’offerta formativa e conoscere il percorso educativo proposto.

La partecipazione all’evento è libera, ma è gradita la prenotazione, che può essere effettuata scrivendo all’indirizzo email waldorfvallebona@libero.it, telefonando al numero +39-335.746.1927 (Paola), oppure compilando il modulo scaricabile dal sito ufficiale dell’Associazione: www.associazionesteinerianavallebona.it

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi a un modello educativo che pone al centro il bambino, la sua crescita armoniosa e il rapporto con la natura e l’arte. I prossimi appuntamenti “Porte Aperte” sono già in calendario per il 15 novembre 2025, il 17 gennaio e il 14 marzo 2026, a conferma dell’impegno costante dell’Associazione nel promuovere una scuola a misura di persona.