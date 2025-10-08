Triora si prepara ad Halloween 2025: tutto pronto per la presentazione ufficiale del programma e dell’opera in ardesia di Beatrice Celli

Sabato prossimo, alle ore 11:30, presso Palazzo Stella, sarà presentato ufficialmente il programma di “Triora Halloween 2025”, l’evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori nel celebre borgo dell’alta Valle Argentina.

Durante la conferenza verrà svelata anche una nuova opera in ardesia della giovane scultrice Beatrice Celli, che in questi giorni sta lavorando proprio a Triora, ispirandosi al fascino misterioso e alla storia del paese. Al termine dell’incontro è previsto un piccolo rinfresco per i partecipanti.

Triora, conosciuta in tutto il mondo come “Il Paese delle Streghe” o la Salem italiana, è uno dei borghi più affascinanti e ricchi di leggende della Liguria. Situata su un poggio roccioso a dominare la valle, offre panorami mozzafiato che si estendono fino al mare e conserva un’anima antica, sospesa tra mito e memoria.

La fama di Triora è legata a un drammatico episodio di storia inquisitoria: tra il 1587 e il 1589 il paese fu teatro di uno dei più noti processi per stregoneria in Italia. In un periodo segnato da miseria e carestia, alcune donne del borgo, esperte nella raccolta e nella preparazione di erbe medicinali, furono accusate di praticare arti diaboliche, riti satanici e persino cannibalismo.

Le indagini dell’Inquisizione si trasformarono in una violenta caccia alle streghe che portò alla morte di numerose giovani donne, sottoposte a terribili torture. Solo nel 1589, su richiesta delle stesse autorità cittadine, il processo venne sospeso ponendo fine a quella tragica persecuzione.

Oggi Triora conserva viva la memoria di quegli eventi: la Cabotina, antica dimora dove secondo la tradizione si svolgevano i sabba, è visitabile e rappresenta una delle tappe più suggestive del borgo.

Ogni anno, tra fine ottobre e inizio novembre, il paese si anima con Triora Halloween, una manifestazione che unisce storia, arte, musica e spettacolo, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra mistero, folklore e tradizione.