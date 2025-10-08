Sanremo: riprendono i 'Salotti Esoterici' del Centro Sociologico Italiano, primo appuntamento dedicato a Dante Alighieri

Dopo il grande successo dell’incontro di maggio dedicato ai Templari, tornano i “Salotti Esoterici” organizzati dal Centro Sociologico Italiano (CSI), associazione nazionale che opera da anni come centro studi riconosciuto in tutto il Paese e che si propone di favorire il miglioramento dell’essere umano, al di là di qualsiasi appartenenza politica o religiosa. Gli incontri, a cadenza mensile, si terranno come di consueto nei prestigiosi saloni di Palazzo Roverizio, nel cuore di Sanremo, sempre nel tardo pomeriggio del venerdì.

Il primo appuntamento della nuova stagione è fissato per venerdì prossimo alle 18.30, con un incontro dal titolo “In cammino con Dante (Dante Alighieri e i Fedeli d’Amore)”. Protagonista della serata sarà Giulio Astuni, profondo conoscitore della figura e dell’opera di Dante Alighieri, nonché studioso di vasta cultura e ricercatore in molteplici ambiti del sapere filosofico. Astuni guiderà il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta dei significati più reconditi e simbolici della Commedia, rivelando il percorso interiore e spirituale che, celato ai più, ha ispirato e formato la poetica del sommo poeta. La conferenza offrirà l’occasione di esplorare le radici esoteriche e filosofiche dell’opera dantesca, i legami con i Fedeli d’Amore e la struttura iniziatica della Divina Commedia, letta come un cammino di conoscenza e di elevazione spirituale.

Dopo l’incontro dantesco, i “Salotti Esoterici” proseguiranno con una serie di eventi di grande interesse culturale. Il 14 novembre sarà presentato il volume “Guardiani della Nuova Italia”, scritto da Luca Fucini e Aldo Alessandro Mola, due autorevoli studiosi della Massoneria italiana. Il libro raccoglie preziose memorie legate alla storia sanremese, dalla costruzione del Casinò alla nascita del Festival della Canzone Italiana. All’incontro parteciperà uno degli autori, l’avvocato Luca Fucini, noto anche per le sue ricerche sulla storia della Massoneria nella provincia di Imperia. Il 4 dicembre, eccezionalmente di giovedì, sarà invece protagonista Alessio Rossi, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del mondo della Kabbalah, la tradizione mistica dell’ebraismo che cerca di comprendere la natura divina e il legame tra Dio, l’universo e l’uomo attraverso una lettura simbolica dei testi sacri.

Da gennaio il programma proseguirà con nuovi e stimolanti incontri che affronteranno alcuni dei temi più profondi del pensiero esoterico e filosofico. Tra i relatori attesi figurano il professor Sergio Castellino, che dedicherà la sua conferenza all’opera del grande esoterista René Guénon; il giovane professor Federico Nobile, che condurrà il pubblico tra i miti platonici; e ancora Alessio Rossi, questa volta impegnato in una riflessione sull’Alchimia. Seguirà un tavolo di approfondimento sulla Massoneria moderna, per esplorarne l’essenza e il ruolo storico e contemporaneo, al di là di luoghi comuni e pregiudizi. A chiudere la rassegna, un incontro dedicato al tema dell’infinito, che vedrà la partecipazione di una nota astrofisica: un’occasione per confrontare la visione scientifica del cosmo con quella filosofica e spirituale.

I “Salotti Esoterici” del Centro Sociologico Italiano si confermano dunque un appuntamento di grande valore culturale e simbolico, un luogo di incontro e di confronto per chi desidera approfondire i temi della conoscenza, del pensiero e della spiritualità. Il prossimo appuntamento è dunque fissato per venerdì alle 18.30, a Palazzo Roverizio di Sanremo, per un viaggio “in cammino con Dante” sulle tracce dei misteri della Divina Commedia.