Festival della Salute 2025: domani una intera giornata dedicata a sicurezza, prevenzione e salute per scuole e comunità

Il Festival della Salute 2025 entra nel vivo giovedì 9 ottobre con una giornata interamente dedicata ai temi della prevenzione, della sicurezza e della salute, unendo il mondo della scuola e quello della cittadinanza in un’unica grande iniziativa di educazione, formazione e partecipazione. La mattinata sarà riservata alle scuole, con un ricco programma di laboratori, giochi educativi e attività esperienziali pensati per trasmettere ai più giovani l’importanza della salute e della sicurezza in modo coinvolgente e divertente.

Tra le proposte, “Il Patentino Junior” per conoscere e rispettare gli animali, il laboratorio “Lava le mani e vinci i germi!” sull’igiene delle mani e “Tutti x uno: un villaggio per tutti” sull’educazione alla cittadinanza attiva. Non mancheranno esperienze legate alla prevenzione sanitaria e ambientale come “Superbatteri: la minaccia invisibile”, “Missione casa sicura” per imparare a riconoscere i pericoli domestici, e “Safety First in agricoltura”, dedicato alla sicurezza sul lavoro. Spazio anche alla salute mentale e al benessere emotivo con “Ma il cielo è sempre più blu! Una bussola nella tempesta delle emozioni”, e alla promozione dello sport pulito con l’iniziativa “No Doping, Just Sport!”, che vedrà la partecipazione della campionessa Alice Ramella. Gli studenti potranno inoltre cimentarsi nel laboratorio “Caseificatori per un giorno!” e partecipare a test di prevenzione gratuiti per HIV, HBV e HCV, riservati ai maggiorenni.

Nel pomeriggio, il Festival apre le porte all’intera cittadinanza con un calendario fitto di incontri, corsi pratici e screening gratuiti. Tra gli appuntamenti più attesi:

“Autismo oggi: facciamo il punto” con il dott. Giuseppe Pili e il dott. Giuseppe Trucchi.

Corso pratico BLSD e OVACE “Mani che salvano vite”, per apprendere le manovre salvavita di primo soccorso.

“Biocidi e sicurezza alimentare”, sull’uso consapevole di disinfettanti e derattizzanti.

“Umani, animali, ambiente: insieme per fermare i superbatteri”, un approfondimento sul tema dell’antimicrobico-resistenza.

“Sinergia nella sicurezza”, dedicato alla rete dei controlli alimentari e alla collaborazione tra enti.

“Chirurgia e innovazione”, focus sulle nuove procedure per il paziente anziano.

“La medicina di genere”, per riflettere su equità e differenze nella salute tra uomini e donne.

“Media Education 0–6”, sull’uso consapevole dei media nella prima infanzia.

“Prevenzione donna”, dedicato allo screening contro il tumore del collo dell’utero.

Nel corso del pomeriggio saranno disponibili anche screening gratuiti per HIV, HBV, HCV, test uditivi e valutazioni delle funzioni attentive per i più giovani.

Per tutta la giornata, i visitatori potranno esplorare gli stand tematici del Festival, tra cui:

Spazio FIDAS, con quiz, giochi e autoemoteca per la donazione di sangue e plasma.

PREVENIamo, con esperienze pratiche di sanità animale e sicurezza alimentare.

Vento di Ponente, dedicato alla salute mentale e alla prevenzione delle dipendenze.

L’Infermiere vicino a te (IFeC), per misurazioni e consigli di prevenzione.

Alla scoperta della biodiversità, a cura dei Carabinieri Forestali di Lucca, con esperienze immersive in realtà virtuale.

Lions Club Sanremo Matutia e Giardino del Volontariato, spazi informativi e di incontro con le associazioni del territorio.

Mostra fotografica “Disabilità e Inclusione… abbattiamo le barriere”, a cura del Polo Tecnologico Imperiese.

Punto di Primo Soccorso, con dimostrazioni pratiche delle Misericordie Liguria.

La giornata del 9 ottobre al Festival della Salute rappresenta un momento di incontro e partecipazione attiva tra studenti, cittadini, professionisti sanitari e associazioni, per costruire insieme una cultura della prevenzione e della salute condivisa. Un appuntamento che dimostra come educazione, collaborazione e consapevolezza siano le vere chiavi per una comunità più sana, sicura e solidale.

(Nella gallery le immagini di oggi, di Cristian Flammia)