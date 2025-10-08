Al Teatro Ariston di Sanremo la cerimonia di apertura di “VIVA Liguria Cardioprotetta 2025”

Si terrà giovedì 16 ottobre alle 8.30, presso il Teatro Ariston di Sanremo, la cerimonia di apertura di “VIVA Liguria Cardioprotetta 2025”, evento dedicato alla diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare (RCP) e alla promozione di una Liguria sempre più sicura e cardioprotetta.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Viva!”, la campagna di sensibilizzazione nata nel 2013 su impulso dell’Unione Europea e dell’European Resuscitation Council (ERC), con l’obiettivo di diffondere tra i cittadini la conoscenza delle manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare. Nel corso degli anni, “Viva!” ha coinvolto un ampio ventaglio di istituzioni pubbliche, società scientifiche, associazioni di volontariato e enti privati, uniti dalla volontà di promuovere una cultura della prevenzione e della prontezza d’intervento.

Attraverso dimostrazioni pratiche, incontri formativi e testimonianze, i volontari di “Viva!” intendono far conoscere al maggior numero possibile di persone che cos’è un arresto cardiaco, come si riconosce e quali manovre devono essere avviate immediatamente per salvare una vita. Si tratta di gesti semplici e sicuri che chiunque può imparare, anche senza essere un professionista sanitario, e che possono fare la differenza tra la vita e la morte.

Uno dei momenti più attesi dell’intera settimana dedicata alla sensibilizzazione sarà proprio la Giornata Internazionale della Rianimazione Cardiopolmonare, conosciuta nel mondo come “World Restart a Heart”, che verrà celebrata il 16 ottobre in contemporanea in molti Paesi, e che in Liguria avrà come cornice d’eccezione proprio il Teatro Ariston.

“VIVA Liguria Cardioprotetta 2025” rappresenta non solo un’occasione per promuovere la formazione, ma anche un messaggio di responsabilità collettiva e solidarietà, nella convinzione che un territorio cardioprotetto sia un territorio più sicuro e consapevole.

Gli organizzatori invitano enti, associazioni, media e cittadini a partecipare attivamente e a contribuire alla diffusione del messaggio culturale della campagna: imparare le manovre salvavita significa dare valore alla vita stessa.