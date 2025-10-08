Grande successo a Riad per l’iniziativa a sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO

Si è conclusa con un notevole successo la serie di eventi gastronomici che si è tenuta a Riad, con protagonista lo chef Enrico Derflingher, presidente di Eurotoques Italia, in occasione delle iniziative a sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’UNESCO.

La prima serata si è svolta presso il rinomato ristorante italiano Agio, dove Derflingher è stato accompagnato da Filippo Pagani, delegato di Euro-Toques, insieme agli chef Enrico Schiavon e Germano Pisano. L’evento ha registrato la partecipazione di circa 400 ospiti, tra autorità, rappresentanti del mondo della ristorazione e appassionati di cucina italiana.

Successivamente, si è tenuto l’incontro “Dinner incredible” organizzato da Daniele Chiari, anche lui delegato EuroToques e professionista italiano che collabora con il Royal Protocol dell’Arabia Saudita, insieme a Giorgio Diana.

A seguire una seconda cena presso la Villa Signor Sassi, elegante location di proprietà di Faisal Shaker, che gestisce anche 40 ristoranti nella capitale saudita.

La terza tappa dell’iniziativa ha coinciso con la presentazione del Sirha Arabia, importante manifestazione dedicata alla ristorazione e all’ospitalità di alto livello, dove ancora una volta Derflingher ha rappresentato l’eccellenza culinaria italiana.

In tutte le occasioni, lo chef ha proposto il suo celebre risotto dedicato a Re Carlo III, preparato con prodotti italiani di altissima qualità, simbolo di una cucina che unisce tradizione, eleganza e maestria tecnica. Il bilancio finale, con oltre 1.200 risotti preparati e serviti, conferma il grande successo della trasferta a Riad di Euro-Toques.

Un ruolo di primo piano lo ha avuto anche Filippo Pagani, da anni impegnato nella promozione dei prodotti italiani in Arabia Saudita, dove ha costruito una rete di ristoranti italiani di grande successo, oggi punto di riferimento per la gastronomia tricolore nella penisola arabica.

L’iniziativa ha confermato come la cucina italiana, grazie ai suoi ambasciatori nel mondo, continui a rappresentare un modello di eccellenza, cultura e identità, in grado di conquistare palati e cuori in ogni angolo del pianeta.