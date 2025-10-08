Conclusi i lavori di asfaltatura in piazza Eroi Sanremesi e tracciata la nuova segnaletica orizzontale

Si sono conclusi i lavori di asfaltatura in piazza Eroi Sanremesi, sia nella parte bassa sia in prossimità dell’inizio di via Martiri della Libertà. Il manto è stato subito oggetto della tracciatura della nuova segnaletica stradale.

Questo intervento ha riguardato non solo i nuovi tratti di asfalto, ma ha interessato anche altre aree, come ad esempio piazza Cesare Battisti, dove sono stati ridefiniti i passaggi pedonali. Intanto sono stati eseguiti i lavori di rifacimento e messa in sicurezza del marciapiede, lato ponente, presente lungo in via Nobel.