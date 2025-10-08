 / Attualità

Attualità | 08 ottobre 2025, 13:11

Conclusi i lavori di asfaltatura in piazza Eroi Sanremesi e tracciata la nuova segnaletica orizzontale

Intanto sono stati eseguiti i lavori di rifacimento e messa in sicurezza del marciapiede, lato ponente, presente lungo in via Nobel

Si sono conclusi i lavori di asfaltatura in piazza Eroi Sanremesi, sia nella parte bassa sia in prossimità dell’inizio di via Martiri della Libertà. Il manto è stato subito oggetto della tracciatura della nuova segnaletica stradale.

Questo intervento ha riguardato non solo i nuovi tratti di asfalto, ma ha interessato anche altre aree, come ad esempio piazza Cesare Battisti, dove sono stati ridefiniti i passaggi pedonali. Intanto sono stati eseguiti i lavori di rifacimento e messa in sicurezza del marciapiede, lato ponente, presente lungo in via Nobel.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium