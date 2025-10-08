Bordighera al TTG di Rimini, Ingenito: "E’ la sesta fiera a cui partecipiamo nel solo 2025" (Foto)

Bordighera in mostra al TTG di Rimini. La città delle palme è, infatti, presente insieme alla Regione Liguria al TTG Travel Experience, la manifestazione che dall'8 al 10 ottobre riunisce a Rimini gli operatori di riferimento del turismo mondiale.

"Al TTG Travel Experience di Rimini per promuovere territorio ed esperienze, creare relazioni con operatori e buyer, approfondire le tendenze di mercato e le esigenze del viaggiatore di oggi" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "E’ la sesta fiera a cui partecipiamo, nel solo 2025, a sostegno dello sviluppo del turismo, che è fondamentale per il nostro tessuto economico".

La città di Bordighera è, infatti, ospitata nello stand di Regione, dove, per l'occasione, sono presenti anche l'assessore Melina Rodà e l'assessore regionale Luca Lombardi. "Un ringraziamento va ad Agenzia In Liguria, che anche quest’anno ospita Bordighera nello stand di Regione Liguria" - afferma il primo cittadino.