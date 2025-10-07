Bordighera, l'ex chiesa Anglicana ospiterà un concerto musicale benefico a favore di Aisla

Un concerto musicale benefico a favore di Aisla verrà ospitato il 6 dicembre dalle 16.30 alle 19.30 nell'ex chiesa Anglicana a Bordighera. La Giunta ha, infatti, approvato e autorizzato, con una delibera, la proposta della Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS per la realizzazione dell'evento benefico sul territorio comunale.

Per il concerto a scopo benefico a favore delle famiglie con malati di SLA è previsto l’ingresso libero e gratuito ma vi sarà la possibilità di raccogliere offerte al termine dell’evento.

Considerata la valenza sociale e culturale delle iniziative in linea con gli obiettivi dell’amministrazione e la promozione dell’associazionismo comunale secondo i principi di sussidiarietà saranno a carico del comune di Bordighera la concessione gratuita dell’ex chiesa Anglicana; la concessione del patrocinio; adempimenti connessi alla sicurezza e vigilanza durante l’evento; service di base audio/luci; il servizio di logistica e la promozione dell’evento.