Ospedaletti: convocato il Consiglio Comunale per giovedì 9 ottobre

Il Consiglio Comunale di Ospedaletti è stato convocato per giovedì 9 ottobre alle ore 19, con tre argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Il primo punto riguarda la mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Ospedaletti Insieme”, che propone la tutela della Caserma dei Carabinieri e la valorizzazione dell’immobile comunale Piccadilly. Un tema che tocca da vicino la sicurezza e il patrimonio urbano della città. A seguire, si procederà con l’approvazione dei verbali relativi alla seduta del 28 luglio 2025, e infine con l’esame delle variazioni al Bilancio di Previsione 2025/2027, documento fondamentale per la programmazione economica dell’ente.

La seduta si terrà presso la Sala Consiliare del Comune.