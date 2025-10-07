Cenni storici del paese dell'alta val Nervia, a Pigna sbarca il volume di Ludovico Sicardi

"Cenni storici del comune di Pigna. 1904" di Ludovico Sicardi verrà presentato sabato 11 ottobre alle 16 nella sala comunale di Pigna.

Per l'occasione interverranno il sindaco Roberto Trutalli, Marco Cassioli e Paolo Veziano. Inoltre, sarà presente il curatore del volume Giorgio Petracco.

Dalla trama "risalta evidente il primato che il paese di Pigna, come il più numeroso di popolazione e il più esteso di territorio nella valle di Nervia, seppe gelosamente conservare, sia dal lato materiale che da quello morale, non invidiando all'emula Dolceacqua, la sede di Capoluogo di Mandamento, che le venne assegnata dal Regio Governo dopo il 1814, quale antica residenza dei Marchesi Doria, e che fu come una specie di compenso volutogli corrispondere a seguito della scomparsa del Marchesato medesimo, dal quale Pigna si gloria di esser sempre stata esclusa, avendo sempre potuto conservare la sua autonomia comunale per più di sei secoli sotto i Governi delle Case d'Angiò e Sabauda".