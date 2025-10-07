Bordighera: ecco i film in programmazione dal 10 al 16 ottobre tra Sala Olimpia Liberty e Multisala Zeni

Bordighera si prepara a un fine settimana all’insegna del cinema, con una programmazione variegata che coinvolge la Sala Olimpia Liberty e le due sale del Multisala Zeni.

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, gli spettatori avranno l’opportunità di scegliere tra tre proposte cinematografiche, ciascuna con orari pensati per soddisfare ogni esigenza.

Alla Sala Olimpia Liberty, in via privata, sarà protagonista il film Le città di pianura, in programmazione con tre spettacoli giornalieri alle ore 16:30, 18:45 e 21:00. La sala resterà chiusa lunedì 13 e giovedì 16 ottobre, mentre martedì 14 e mercoledì 15 il film verrà proiettato nei due orari serali, alle 18:45 e alle 21:00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0184 – 261955.

Al Multisala Zeni, in Sala 1, spazio invece a Tron – Ares, con una prima proiezione venerdì alle ore 21:00. Sabato e domenica il film sarà disponibile in tre fasce orarie: 16:00, 18:30 e 21:00. La sala resterà chiusa da lunedì 13 a giovedì 16 ottobre. Anche Sala 2 del Multisala Zeni propone un titolo per il weekend: A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario, con lo stesso schema orario di Sala 1. Venerdì alle 21:00, sabato e domenica alle 16:00, 18:30 e 21:00. Per entrambe le sale, il numero di riferimento è 0184 – 633601.

La programmazione si concentra dunque nel fine settimana, offrendo agli appassionati di cinema la possibilità di vivere storie intense e visivamente coinvolgenti. Un’occasione per godersi il grande schermo prima della pausa feriale prevista nei giorni successivi.