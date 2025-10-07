Sanremo, processo per rapina e lesioni: acquisiti i dvd della videosorveglianza, udienza rinviata al 28 ottobre

Nuovo capitolo nel processo che vede imputati tre uomini – T. L., 52 anni, A. G., 30 anni, e F. P., 26 anni – accusati di rapina aggravata e lesioni personali per l’episodio avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2021 in un appartamento di via Privata al Sole, a Sanremo.

Nel corso dell’udienza, il tribunale ha acquisito i dvd con le immagini della videosorveglianza comunale e quelle registrate dalla telecamera della strada privata dove si sono verificati i fatti. La difesa degli imputati ha chiesto copia del materiale, ma ha segnalato difficoltà nel visionare il filmato relativo all’accesso all’abitazione.

Tra i momenti più rilevanti dell’udienza anche la testimonianza della madre della persona offesa, che ha ricordato l’incontro avuto con il figlio poco dopo l’aggressione: “L’ho incontrato per strada, aveva il volto sfigurato, delle ferite. Gli ho chiesto come se l’era procurati e mi ha spiegato che erano andati dei ragazzi a casa sua e lo avevano picchiato per dei soldi. Gli hanno preso due cellulari, un televisore, altro non ricordo. I cellulari glieli avevo regalati io, uno per lui e uno per la bimba. Altro non so. Sono entrato il mattino dopo, quando c’erano i carabinieri”.

L’assenza di un testimone citato dall’accusa, ha portato al rinvio dell’udienza. Il procedimento riprenderà il 28 ottobre, quando verranno ascoltati i testimoni del pubblico ministero e sarà svolto l’esame degli imputati. Nella stessa data sono previste anche le discussioni del pm e dell’avvocato Patrone, mentre gli altri difensori, Ritzu e Sindoni, potrebbero concludere nelle successive udienze del 2 o del 9 dicembre.

Il processo è seguito dal collegio presieduto dal giudice Carlo Alberto Indellicati.