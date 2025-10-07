Ventimiglia, sopralluogo dell'Amministrazione Di Muro a Peglia

Sopralluogo dell'Amministrazione Di Muro nella zona di Peglia a Ventimiglia. Questa mattina il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Domenico Calimera si sono, infatti, recati nel quartiere di Peglia per verificare la situazione attuale e rendersi conto delle esigenze e delle problematiche della zona.

Un'area, al momento disastrata, che l'Amministrazione Di Muro punta a riqualificare. La Giunta ha, infatti, deliberato di avviare il procedimento volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di investitori privati interessati alla riqualificazione e alla gestione dell'ex Tennis Club.

Inoltre, ha contratto un prestito con l’Istituto per il Credito Sportivo nell’ambito del bando “Sport Missione Comune 2024” per il rifacimento del manto in erba sintetica del campo da calcio Simone Morel. Interventi che contribuiranno a dare un nuovo volto alla zona.