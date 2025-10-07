Ventimiglia, pellegrinaggio giubilare e incontro formativo per catechisti e operatori pastorali

La Chiesa di Ventimiglia-Sanremo, attraverso l’Ufficio Catechistico, invita tutti gli educatori, formatori, catechisti e operatori pastorali al primo incontro formativo dell’anno, che si svolgerà come pellegrinaggio giubilare presso la Cattedrale di Ventimiglia.



Programma della giornata:

Ore 09.30 – Ritrovo sul piazzale antistante la Cattedrale e ingresso processionale attraverso la porta principale.

Ore 10.00 – Meditazione di S. Em. il Card. François-Xavier Bustillo, OFM Conv, Vescovo di Ajaccio (Corsica), sul tema: “Credo in Dio, Padre onnipotente…” (CCC, nn. 26-421).

Ore 11.00 – Santa Messa solenne con il conferimento del “mandato” ai Catechisti, Educatori e Operatori pastorali.

Al termine, presso l’antico Battistero della Cattedrale: Professione di fede.

Nota per i sacerdoti: coloro che intendono concelebrare sono pregati di portare camice, cingolo e stola rossa.



Parcheggi riservati: nei pressi della Cattedrale saranno disponibili posti auto per clero, educatori, formatori, catechisti e operatori pastorali diocesani dalle ore 8.00 alle ore 13.00.



Contatti:

Email: catechesi@diocesiventimiglia.it

Incaricato diocesano: don Giovanni Parise (cell. 3407260159)

https://www.diocesiventimiglia.it/giubileo-diocesano-degli-educatori-dei-formatori-dei-catechisti-e-degli-operatori-pastorali/