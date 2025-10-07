La Chiesa di Ventimiglia-Sanremo, attraverso l’Ufficio Catechistico, invita tutti gli educatori, formatori, catechisti e operatori pastorali al primo incontro formativo dell’anno, che si svolgerà come pellegrinaggio giubilare presso la Cattedrale di Ventimiglia.
Programma della giornata:
Ore 09.30 – Ritrovo sul piazzale antistante la Cattedrale e ingresso processionale attraverso la porta principale.
Ore 10.00 – Meditazione di S. Em. il Card. François-Xavier Bustillo, OFM Conv, Vescovo di Ajaccio (Corsica), sul tema: “Credo in Dio, Padre onnipotente…” (CCC, nn. 26-421).
Ore 11.00 – Santa Messa solenne con il conferimento del “mandato” ai Catechisti, Educatori e Operatori pastorali.
Al termine, presso l’antico Battistero della Cattedrale: Professione di fede.
Nota per i sacerdoti: coloro che intendono concelebrare sono pregati di portare camice, cingolo e stola rossa.
Parcheggi riservati: nei pressi della Cattedrale saranno disponibili posti auto per clero, educatori, formatori, catechisti e operatori pastorali diocesani dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Contatti:
Email: catechesi@diocesiventimiglia.it
Incaricato diocesano: don Giovanni Parise (cell. 3407260159)
Attualità | 07 ottobre 2025, 14:42
Ventimiglia, pellegrinaggio giubilare e incontro formativo per catechisti e operatori pastorali
Sabato 18 ottobre la diocesi apre l’anno catechistico con meditazione, messa solenne e conferimento del mandato nella Cattedrale
