Sanremo: al via nuove assunzioni, assessore al personale Sbezzo Malfei: “Stanziati oltre 100 mila euro per potenziare l’organico”

Il Comune si prepara a rafforzare la propria struttura amministrativa con una serie di nuove assunzioni, pensate per garantire continuità operativa e anticipare i pensionamenti previsti nel corso del 2026. Lo ha annunciato l’assessore al personale Giuseppe Sbezzo Malfei, sottolineando come l’Amministrazione abbia già stanziato le risorse necessarie — oltre 100 mila euro — per assicurare un passaggio di consegne efficace e tempestivo.

Le procedure concorsuali, che si concluderanno entro la fine dell’anno, riguarderanno diversi profili professionali e prevedono l’inserimento a tempo pieno e indeterminato di quattro Istruttori Amministrativi nell’Area Istruttori, un Coordinatore Pedagogico nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, un Agente di Polizia Municipale e Locale, sempre nell’Area Istruttori, e un Istruttore Servizi Tecnici tramite mobilità volontaria, secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001.

Così l’assessore al personale Giuseppe Sbezzo Malfei annuncia le prossime procedure concorsuali la cui conclusione è prevista entro la fine dell’anno e che riguardano:

4 unità in profilo di “ Istruttore Amministrativo ”, Area Istruttori, a tempo pieno ed indeterminato

”, Area Istruttori, a tempo pieno ed indeterminato 1 unità in profilo di “ Coordinatore Pedagogico ”, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, a tempo pieno ed indeterminato

”, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, a tempo pieno ed indeterminato 1 unità in profilo di “ Agente di Polizia Municipale e Locale ”, Area Istruttori, a tempo pieno ed indeterminato

”, Area Istruttori, a tempo pieno ed indeterminato 1 unità in profilo di “Istruttore Servizi Tecnici”, Area Istruttori, a tempo pieno ed indeterminato – Mobilità volontaria (ex art.30 del D.Lgs. 165/2001).

I bandi di concorso verranno pubblicati nei prossimi giorni ed i candidati avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione per presentare la candidatura sul Portale del Reclutamento al seguente link: www.inpa.gov.it