Sanremo, in consiglio comunale si discute dei ritardi nei ristori di Piazza Eroi

Durante il question time precedente il consiglio comunale di Sanremo è tornato al centro del dibattito il tema dei contributi destinati agli esercenti di Piazza Eroi, approvati dalla giunta lo scorso marzo ma non ancora completamente erogati.

Il consigliere di opposizione Antonino Consiglio ha sollevato la questione, chiedendo chiarimenti sui tempi e sulle modalità di assegnazione dei ristori: “I contributi per gli esercenti di Piazza Eroi non risultano ancora erogati. Vogliamo sapere quali saranno gli aggiornamenti. So che sono partiti i primi ristori, e ne sono felice, ma credevo si potesse intervenire prima”.

A rispondere è stata l’assessore alle Attività produttive Lucia Artusi, che ha spiegato come parte dei fondi sia già stata distribuita: “Sono già stati inviati sei ristori a sei attività che avevano fatto richiesta. Il bando prevedeva come condizione l’essere in regola con il pagamento dei contributi, e questo ha comportato qualche ritardo per la necessità di effettuare correzioni e verifiche. Chi non ha ancora ricevuto il pagamento è stato avvisato e potrà regolarizzare la propria posizione per consentire l’erogazione del contributo”.

Il consigliere Consiglio ha accolto positivamente l’aggiornamento, pur mantenendo qualche riserva: “Sono soddisfatto in parte. Mi auguro che anche gli altri esercenti vengano ristorati al più presto. È giusto premiare chi è in regola, ma bisogna considerare che le difficoltà economiche possono essere aggravate proprio dai ritardi nei pagamenti, creando un circolo vizioso che penalizza ulteriormente le attività”.

