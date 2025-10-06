"Caro Direttore, tempo fa mi sono preso la briga di segnalare al giornale i problemi legati alla viabilità a Ventimiglia. La mia segnalazione è stata accolta dal giornale ed è stata pubblicata: la cosa mi ha fatto ovviamente piacere. Vedo con altrettanta soddisfazione che il mio appello è stato accolto in parte anche dall'autorità preposta alla gestione della viabilità nella mia città. Allo scopo allego una immagine di una delle soluzioni trovate. La ringrazio dello spazio che mi vorrà riservare e resto nella convinzione che a molti, troppi ventimigliesi di queste cose non importi nulla.
Grazie, Carlo G.".
Al Direttore | 06 ottobre 2025, 14:02
Viabilità creativa a Ventimiglia: quando lo scotch diventa soluzione tecnica
Un cittadino ironizza sulla risposta “ingegnosa” delle autorità: “Almeno il problema è stato preso sul serio... più o meno...”
