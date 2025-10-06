Sanremo: l'Istituto 'Ruffini-Aicardi' ringrazia per la modifica di orario su trasporto pubblico urbano

La Dirigenza dell’Istituto “Ruffini-Aicardi” ha ringraziato la Provincia di Imperia, il Comune di Sanremo e Riviera Trasporti SpA per la modifica all’orario del trasporto pubblico urbano per la tratta Sanremo Autostazione- San Bartolomeo:

"Il ripristino nei giorni feriali della corsa delle ore 7.55, infatti, è fondamentale per gli studenti pendolari, anche residenti fuori Sanremo, dell’Istituto Agrario che in questo modo possono raggiungere la scuola per l’inizio delle lezioni. La disponibilità delle istituzioni e dell’azienda del trasporto pubblico locale verso l’istanza presentata dalla scuola e il tempestivo intervento per risolvere la criticità sono un esempio tangibile di attenzione al benessere della popolazione studentesca del territorio e riconoscimento del diritto allo studio".