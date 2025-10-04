Asl1, al via il Festival della Salute: c'è ancora posto per prenotare gli screening

Manca poco al Festival della Salute di Asl1: lunedì 6 ottobre alle 10 al Palafiori di Sanremo ci sarà l’inaugurazione della kermesse, che metterà al centro salute e benessere con conferenze, laboratori, attività e screening, fino al 10 ottobre.

Un allegro corteo partirà da piazza Borea d'Olmo per poi giungere al Palafiori, dove alla presenza delle autorità, si taglierà il nastro inaugurando la kermesse.

A partire da oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni gratuite (qui il link: https://www.asl1.liguria.it/prevenzione-e-screening/festival-ed-eventi-per-la-salute/festival-della-salute/prenotare-eventi.html) per prenotarsi agli screening di prevenzione e ad alcuni eventi tra cui lo show cooking “Muffin di fagioli: lo show cooking che non ti aspetti”. Mentre gli screening per HIV, HBV e HCV ( epatite B e C) sono ad accesso libero senza prenotazione.

Per essere aggiornato sulle iniziative Festival, consulta il programma qui o tramite canale Whatsapp al numero di telefono: 3382978341.