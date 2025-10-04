Ventimiglia, prelievi del sangue: nuovo servizio a Roverino (Foto)

Nuovo servizio di prelievi del sangue a Roverino, frazione di Ventimiglia. A partire da oggi, sabato 4 ottobre, e per ogni primo sabato del mese, sarà attivo presso il punto prelievi mobile dell’ASL1, situato nel piazzale della Protezione Civile di Ventimiglia.

La nuova apertura del sabato si aggiunge, infatti, al consueto appuntamento settimanale del giovedì, che resterà invariato e confermato per tutte le altre settimane del mese. "Ringrazio i dirigenti dell’As1 per aver accolto la proposta e collaborato attivamente alla sua realizzazione" – dichiara il vicesindaco Marco Agosta – "Rivolgo un sentito ringraziamento pure ai volontari della Protezione Civile di Ventimiglia, la cui presenza e disponibilità sono fondamentali per garantire il buon funzionamento del servizio, anche grazie all’apertura della sede, al parcheggio e al supporto operativo fornito alla cittadinanza".