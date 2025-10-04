 / Attualità

Attualità | 04 ottobre 2025, 08:21

Camporosso in festa per Carlo Acutis, domenica 12 ottobre celebrazione eucaristica di ringraziamento (Foto)

Nel giorno della memoria liturgica verrà ricordata anche la salita al cielo del 'patrono di internet'

Camporosso in festa per Carlo Acutis, domenica 12 ottobre celebrazione eucaristica di ringraziamento (Foto)

Camporosso in festa per Carlo Acutis. Domenica 12 ottobre alle 20 nella chiesa parrocchiale San Marco Evangelista è prevista una celebrazione eucaristica di ringraziamento per il dono della santità del beato Carlo Acutis, patrono di internet' e primo santo millennial.

Nel giorno della memoria liturgica verrà ricordata anche la salita al cielo di Carlo Acutis, avvenuta il 12 ottobre 2006.

Un momento di fede, comunione e gratitudine a cui è invitata la comunità, in particolare famiglie, educatori, catechisti, ragazzi e giovani.

News collegate:
 "Patrono di internet", Camporosso accoglie le reliquie di San Carlo Acutis (Foto) - 26-09-25 16:25

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium