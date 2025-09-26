"Patrono di internet", Camporosso accoglie le reliquie di San Carlo Acutis (Foto)

Le reliquie di San Carlo Acutis giungono a Camporosso. Sono state accolte mercoledì scorso nella chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista, gremita per l'occasione, dalla comunità, composta da bambini, ragazzi, famiglie e adulti.

In un clima di gioia e commozione, durante la celebrazione dell’Eucarestia, la reliquia del 'patrono di internet' e primo santo millennial è stata posizionata su un altare della parrocchia dove resterà per sempre. Al termine della messa i presenti hanno ricevuto la benedizione con la reliquia.

Il parroco don Luca, insieme al diacono Enrico e a tutta la comunità parrocchiale di Camporosso hanno, infine, ringraziato il Signore per questo grande dono.