 / Attualità

Attualità | 26 settembre 2025, 16:25

"Patrono di internet", Camporosso accoglie le reliquie di San Carlo Acutis (Foto)

Celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista

&quot;Patrono di internet&quot;, Camporosso accoglie le reliquie di San Carlo Acutis (Foto)

Le reliquie di San Carlo Acutis giungono a Camporosso. Sono state accolte mercoledì scorso nella chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista, gremita per l'occasione, dalla comunità, composta da bambini, ragazzi, famiglie e adulti.

In un clima di gioia e commozione, durante la celebrazione dell’Eucarestia, la reliquia del 'patrono di internet' e primo santo millennial è stata posizionata su un altare della parrocchia dove resterà per sempre. Al termine della messa i presenti hanno ricevuto la benedizione con la reliquia.

Il parroco don Luca, insieme al diacono Enrico e a tutta la comunità parrocchiale di Camporosso hanno, infine, ringraziato il Signore per questo grande dono.

 

News collegate:
 Camporosso in festa per Carlo Acutis, domenica 12 ottobre celebrazione eucaristica di ringraziamento (Foto) - 04-10-25 08:21

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium