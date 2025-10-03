Nasce Federpubblicità Imperia: nuova rappresentanza per le imprese della comunicazione e del digitale

Novità in casa della Confesercenti provinciale: nasce Federpubblicità. La costituzione è avvenuta alla presenza dei vertici nazionali di Federpubblicità, dott. Claudio Varetto Presidente Nazionale Federpubblicità e Ermanno Anselmi Direttore Nazionale Federpubblicità e dei vertici della Confesercenti Provinciale di Imperia. A presiedere per il prossimo quadriennio la neonata organizzazione di categoria sarà Francesco Belgrano, eletto dall’assemblea.

“Sono molto lieto – ha dichiarato Claudio Varetto presidente Nazionale di Federpubblicità – di accompagnare la costituzione in terra ligure di un nuovo gruppo di associati a Federpubblicità. Il settore della comunicazione d’impresa, dalla nascita del nostro sindacato negli anni ‘90, si è evoluto tantissimo: da una comunicazione solo analogica all’odierna, per la maggior parte digitale. Così anche i nostri associati sono cambiati negli anni. Non a caso questa assemblea ha indicato imprenditori non solo del settore della pubblicità ma anche tutti gli ambiti della comunicazione d’impresa: anche, e soprattutto, digitale".

"Intanto – ha concluso Varetto – Federpubblicità al pari delle altre associazioni di categoria, tutela gli interessi degli associati, ne promuove l’attività sindacale, firma contratti e accordi nazionali del settore, promuove la fornitura di servizi necessari alle attività degli associati non ultimo l’aggiornamento e la formazione”.

“Un organismo di cui la Confesercenti provinciale - ha sottolineato il presidente provinciale Bonello Ino – ha deciso di aderire alla richiesta di fondare Federpubblicità, perché crediamo che sia importante dare spazio e riconoscere il ruolo strategico di questa tipologia di imprese e dall’altro riteniamo ci sia la necessità di assistere sindacalmente queste aziende , riconoscendogli il giusto valore e far emergere la professionalità della loro attività”.

“Sono felice– ha affermato il neo presidente Belgrano – che anche nella nostra provincia si possa contare d’ora in poi su un organismo con il compito di rappresentare le istanze di settori innovativi come il digitale, marketing e comunicazione di impresa, settori che pur avendo registrato negli ultimi anni una sempre maggiore centralità nell’economia dei territori, non avevano un luogo in cui fare rete o promuovere le loro attività. Ringrazio Confesercenti Imperia e Federpubblicità Nazionale nonché e tutti i membri dell’assemblea che oggi mi hanno dato fiducia”.



Il Direttivo sarà formato dai due Vice Presidenti Sara Barbieri (Rebel Digital) e da Puricelli Andrea (OPS Group) oltre che dai membri Stefano Dodaro e Gloria Gioda (Gorilla Agenzia Creativa), Laura Calcagno (Lime Agenzia Creativa), Marco Revello (CTWEB Creative Studio), Michele Boella ( Nemea Sistemi) e Martina Berta (Content Strategist e Copywriter).

Federpubblicità vuole essere un sindacato con la mission di dare tutele alle imprese, ai liberi professionisti che operano nei settori della comunicazione d’impresa, del marketing e della innovation management, della promozione dello sviluppo dell’economia e dei servizi digitali, sviluppo web, sicurezza informatica, analisi dati e intelligenza artificiale, social media manager, web designer, digital marketing, consulenti web, promozione turistica digitale, nuovi scenari professionali dove è sempre più centrale il ruolo delle competenze digitali.