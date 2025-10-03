Strisce pedonali sbiadite da anni in corso Inglesi a Sanremo, la denuncia di un residente: “Servono misure urgenti per la sicurezza”

"Buongiorno Direttore,

Faccio seguito alle mie mail del 25/08/2021 e del 17/10/2024 nelle quali segnalavo la quasi totale mancanza delle strisce pedonali in corso Inglesi altezza civico 214. Da allora nulla è cambiato, anzi mi risulta che una rappresentanza del comitato 'vicolo funivia' si era recata dal sindaco e dall'assessore ai lavori pubblici a giugno 2025 ai quali fu riferito che nello stesso mese di giugno sarebbero state rifatte le strisce pedonali e che a settembre addirittura sarebbero seguite quelle con dosso, siamo a ottobre è nulla è cambiato....!

Ricordo che è un tratto di strada percorso da mamme e bambini per la vicinanza alle scuole di via Galilei e da diversi residenti e tutti devono fermarsi prima di attraversare perché da corso degli Inglesi arrivano mezzi ad alta velocità. Sono ormai più di 4 anni che le strisce sono come in foto allegate del 2024 le lascio immaginare ad oggi.

Saluti cordiali".